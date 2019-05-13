Сокрушительный вид спорта. Как проходил чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу

Мало какое единоборство сравнимо в зрелищности с тайским боксом. Участники открытого чемпионата Кыргызстана, прошедшего 9-12 мая в Бишкеке, продемонстрировали его красоту и мощь.

В прошлом сезоне наши мастера тайского бокса выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира среди студентов. В июле поедут в Таиланд на ЧМ среди взрослых. Нынешний турнир был этапом отбора в национальную команду. На ринг вышли более 200 спортсменов из всех регионов страны.

Прелесть тайского бокса в наличии двух сокрушительных ударов — локтями и коленями. Он дает хорошую базу будущим бойцам ММА — Рафаэль Физиев не даст соврать.

Среди мужчин самым ожидаемым был финал в весе 60 кг между лидерами сборной Кыргызстана Элазаном Замирбековым и Мирбеком Сарткалмаковым. Опытный Сарткалмаков сразу захватил инициативу, победил досрочно и стал пятикратным чемпионом страны.

Мирбек Сарткалмаков не только выступал, но и выставлял учеников. Те выиграли несколько медалей каждого достоинства. «Накануне турнира соперники бросили мне через Instagram вызов, я его принял и победил, — сообщил 24.kg 30-летний боец. — В тайском боксе 10 лет. Брал серебро на чемпионатах Азии, мира и пляжных Азиатских играх. В этом году хочу завоевать золото на чемпионате мира. Будет непросто. Главные соперники — тайцы и россияне. Перед чемпионатом надо провести хорошие сборы».

В категории 48 кг первое место занял Парпы уулу Жениш, 51 кг — Тимур Чуйков, 54 кг — Тимур Орозбеков, 57 кг — Ихтияр Каниметов, 67 кг — Адис Торобаев, 71 кг — Алишер Абасканов, 75 кг — Кубаныч Жолдубаев, 81 кг — Бекжан Матысаев.

Одним из самых зрелищных получился финал в весе 63,5 кг между Аргеном Керимбековым и Али Беляевым. Они лупили друг друга все три раунда, использовав множество разных приемов. Керимбеков выиграл, подтвердив статус фаворита.

Раньше девушек-тайбоксерш в Кыргызстане было мало. В последнее время благодаря умелой работе тренеров (в частности Александра Кононенко) их число выросло. На этом чемпионате преобладали юниорки. В одной из категорий победила 17-летняя Диана Турарова.

«Тайским боксом увлеклась полтора года назад — хотела научиться драться. Навыки пригождаются: когда брат начинает бесить, напоминаю, что я боец, — сказала 24.kg Диана Турарова. — Сколько выступаю на местных турнирах, столько выигрываю. Была чемпионкой Кыргызстана и в 2018-м. Надеюсь, в этом году покажу себя на чемпионате мира».

Среди спортсменок старше 18 лет медали разыгрывались в двух категориях. В весе 57 кг чемпионкой стала Алтынай Абдырасулова, 93 кг — Евгения Гаврилова.

Чемпионат посетили две команды из Казахстана.

«Привезли 18 спортсменов проверить силы перед отбором на чемпионат мира. Больше половины вышли в финал. Были в Кыргызстане в 2017-м. По сравнению с тем годом уровень организации турнира вырос. Конкуренция отличная. Ваши бойцы тоже к нам периодически ездят и достойно дерутся», — сообщил 24.kg старший тренер сборной Жамбылского района Денис Пичкунов.

Президент Федерации тайского бокса КР Елена Шевченко отметила, что у них прошла смена поколений и основную массу бойцов составляет молодежь. «Выделю тренера Виктора Кутепова из Кемина, у которого много перспективных учеников, а также Олега Кима и Мирбека Качкынбаева, — сказала она 24.kg. — Всегда приглашаем к себе на турниры спортсменов из других единоборств. Многие тренеры учеников не пускают, думая, что те получат травму. Не надо бояться: у нас хорошие рефери, которые этого не допустят. А ученики пополнят свой арсенал приемов ударами локтями и коленями».