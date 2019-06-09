Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко победила на турнире UFC 238 по смешанным единоборствам.

Турнир прошел 8 июня (9-го по бишкекскому времени) в Чикаго (США). В программе было 13 профессиональных поединков.

В одном из них Валентина Шевченко защищала титул чемпионки UFC в весовой категории до 57 килограммов, который завоевала в декабре 2018-го. Противостояла ей американка Джессика Ай.

С самого начала Шевченко завладела преимуществом. На 26-й секунде второго раунда ударом ногой в голову она отправила соперницу в нокаут.

Это был восьмой бой и шестая победа Валентины в UFC. Всего за ее плечами 20 боев и 17 побед в ММА.