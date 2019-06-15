Канат Аманкулов: Чтобы Кыргызстан стал спортивной державой, не нужны десятилетия

Было время, руководители Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана менялись каждый год. Нынешний директор Канат Аманкулов на посту с 2016-го. Благодаря чему наши атлеты стали чаще радовать болельщиков, что мешает развитию спорта и как идет подготовка к Олимпиаде-2020, он рассказал 24.kg.

Система в действии

— Канат Маратович, с 2017 года на крупных турнирах кыргызстанцы бьют рекорд за рекордом. Это случайность или закономерность?

— На это есть много причин. В 2016-м ГАМФКиС начало полное реформирование системы управления физкультурой и спортом в стране. Мы упорядочили свою деятельность. Республиканские спортшколы (РСДЮШОР) преобразовали в местные, и контроль за работой тренеров улучшился. Спортшколы, находившиеся при Министерстве образования и науки, перешли в нашу структуру. Мы постарались сделать максимально прозрачной систему финансирования: о каждом действии сообщаем общественности. Работаем согласно программе правительства по развитию физкультуры и спорта, рассчитанной до 2022 года.

Первый крупный успех пришел на Исламских играх солидарности — 2017: наши спортсмены выиграли 17 медалей. Затем взяли 70 наград на Азиатских играх в помещениях. Спортивная общественность и руководство республики увидели, что при правильной организации работы, своевременном финансировании и рациональном использовании средств можно добиться больших успехов. И для этого не нужны десятилетия.

— Какие еще успехи отметите?

— Всем работникам сферы спорта на 50 процентов повысили зарплату. Увеличили стипендию ведущим атлетам. Ранжировали виды спорта: тем, кто работает, привлекает средства и имеет достижения, уделяем больше внимания.

Недавно, несмотря на бюрократические преграды, зарегистрировали устав Центра спортивной медицины и Антидопингового агентства. Будем набирать кадры и приобретать оборудование.

Приняли нормативные основы физвоспитания школьников, студентов и населения (раньше такие называли ГТО). Внедрять их тяжело, но мы не сдаемся.

На высшем уровне провели вторые и третьи Всемирные игры кочевников. Регулярно устраиваем массовые мероприятия (например, забеги) для увеличения числа любителей спорта. Впервые провели спартакиаду «Келечек» среди учащихся спортшкол.

Читайте по теме Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов

Открыли при ГАМФКиС несколько дирекций. У тех, которые отвечают за олимпийские, не олимпийские и национальные виды спорта, много достижений. А вот дирекцию по развитию школьного и студенческого спорта ждут изменения. Она будет заниматься массовыми мероприятиями, вовлекать еще больше людей в физкультуру и спорт и внедрять вышеупомянутые нормативы.

С этого года в крупных городах устраиваем соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Удовлетворили потребности регионов в коврах и рингах. У нас ведь борцовская держава.

Читайте по теме «Золотая» Алтынай. Кыргызстанка освоила африканскую игру ради участия в ВИК

Три года хлопотали, чтобы пансионат «Солнышко» на Иссык-Куле перешел в ведение Национального олимпийского комитета. Надеюсь, глава НОК, имеющий финансовые возможности и международные связи, доведет его до ума, и у нас появится хорошая спортивная база.

Нашли общий язык с органами местного самоуправления. Они поняли, что если вкладываться в детей и спорт, то про их край могут узнать во всем мире. Много делают для развития физкультуры и массового спорта меценаты, клубы и спортивные федерации.

Собака на сене

— Получилось все, что задумывали?

— Нет. Система госуправления в Кыргызстане несовершенна и сложна. Часто сталкиваюсь с бумажной волокитой. Процедурные вопросы занимают слишком много времени. Некоторые документы приходится согласовывать с министерствами и ведомствами, не имеющими отношения к спорту. Встречаю много премудрых пескарей, которые перекладывают бумаги с места на место и брать на себя ответственность за что-либо не хотят. Подавляющее большинство бумаг «хоронится», не принося эффекта. Из-за этого не можем реализовать многие прогрессивные идеи, которые нам предлагают спортивные деятели.

Читайте по теме Канатбек Маматов: о новом стадионе, чемпионате мира и матче со сборной Аргентины

Бишкек нуждается в современном многофункциональном стадионе. Учитывая финансовые возможности государства, его можно построить только с помощью инвесторов. Есть люди, предлагающие интересные эскизные проекты, и крупные инвесторы, готовые начать строительство. Однако у меня нет полномочий разрешить им это. Бюрократическая машина и некоторые нормативно-правовые акты не дают инвесторам возможности вложиться в возведение современных спортивных объектов в стране. Мы, как собака на сене: сами не можем и другим не даем. Благо, правительство и «Газпром» возвели ряд объектов. За счет этого выживаем.

Фото ГАМФКиС. Встреча работников ГАМФКиС с лицами и компаниями, заинтересованными в строительстве стадиона, 2019 год

Через международные молодежные организации привлекаем средства на ремонт спортшкол. Сейчас, например, идут работы в Ошской областной спортшколе. Но это капля в море.

Спорт высших достижений нуждается в больших финансах, современных базах и квалифицированных тренерах. Федерации должны отвечать всем международным требованиям, а их руководители — работать искренне.

— У федераций есть недостатки?

— Да. Немало таких (даже по олимпийским видам спорта), чьи руководители ничего не понимают в менеджменте. Просят у правительства деньги, но отвечать за результаты своих спортсменов не хотят. А если те что-то выигрывают, о ГАМФКиС никто не вспоминает. Из ниоткуда возникают люди, желающие пожинать плоды победы.

Есть федерации, которые занимаются маркетингом, менеджментом, привлекают иностранных специалистов, обучают свои кадры за рубежом и вкладываются в развитие.

Деятельность спортивных федераций в КР регулируется законом о некоммерческих организациях. Это неправильно. Надо, чтобы она регулировалась законом о физической культуре и спорте. Готовим документы и будем предлагать изменения в законодательство.

Строго по рецепту

— Чем займется Антидопинговое агентство?

— Будет проводить обучающие семинары, информировать спортсменов о запрещенных препаратах и их вреде здоровью.

Кыргызстан больше 10 лет не платил взносы во Всемирное антидопинговое агентство. В 2018-м мы уговорили его списать долги, сделали взнос за год. В 2020-м хотим провести форум ВАДА с участием более 50 стран. Должны заявить миру, что мы тоже против допинга.

— В республике все чаще открывают клубы, где трудятся специалисты сомнительного уровня. Дилетанты проводят турниры ради заработка. Клиенты таких клубов и участники турниров рискуют здоровьем. Почему проблема не решается?

— Мы знаем о ней, но связаны по рукам и ногам. Такая деятельность в государстве не запрещена законом. У меня есть данные, что несколько человек умерло от неправильных тренировок и применения свободно ввозимых в страну препаратов.

За рубежом посторонним нельзя проводить тренировки и соревнования. Нужно иметь соответствующую лицензию. Мы должны пойти по такому же пути. Все спортзалы должны отвечать хотя бы минимальным санитарным требованиям.

Особенные люди

— Почему важно уделять внимание ЛОВЗ?

— Это особенные люди. Среди них много талантливых, и им хочется помочь. Есть закон о паралимпийцах, по которому ГАМФКиС выделяет на их поддержку определенную часть своего бюджета.

Читайте по теме В Бишкеке разыграли кубок страны по армрестлингу

Ранее в основном делали упор на команду, ездящую на Паралимпиаду. Теперь хотим охватить всех ЛОВЗ. Им подходят не все спортивные объекты. В 2020 году на базе дирекции по развитию школьного и студенческого спорта планируем обустроить им залы. Будем готовить инструкторов для работы с ЛОВЗ и закупать инвентарь. В этом деле рассчитываем на помощь ЮНИСЕФ.

В 2017-м провели первый в истории чемпионат Азии среди ЛОВЗ по шахматам. После нас его никто не устраивал. На днях провели ЧА по армрестлингу, где среди прочих участвовали и ЛОВЗ.

— С 2017 года в КР прошло около 15 чемпионатов Азии по разным видам спорта. С какой целью они проводятся?

— Чтобы дать толчок развитию данных видов и повысить авторитет Кыргызстана как спортивной державы. Будь у нас более развитая инфраструктура, могли бы проводить и чемпионаты мира.

Фото ГАМФКиС. Марафон на Иссык-Куле, 2019 год

Много крупных турниров проходит на Иссык-Куле, и гости из-за рубежа узнают о туристическом потенциале государства. Например, участники марафона памяти Сатымкула Джуманазарова за день тратят более 10 миллионов сомов. Какая польза местным жителям и пансионатам!

Под шквалом критики

— Какой урок извлекли из неудачи сборной КР на Олимпиаде-2016?

— Рассчитывали на три медали, но, оказалось, для успеха мало быть физически крепким. Надо быть готовым в психоэмоциональном и тактическом плане. С этим у наших спортсменов были проблемы.

Накануне Игр некоторые СМИ так пиарили членов сборной, будто те уже выиграли золото. Однако, когда они проиграли, их затоптали. Мы попали под шквал необоснованной критики. Учли это и перед следующей Олимпиадой оградим спортсменов от чрезмерных контактов со СМИ.

Фото ГАМФКиС. Члены сборной КР после возвращения с Олимпиады-2016

По итогам Игр мы настояли на смене главных тренеров. Новые наставники уделяют психоэмоциональной и тактической подготовке подопечных особое внимание. Стремимся выстраивать доверительные отношения с тренерами и руководителями федераций. Только так можно добиться успеха на Олимпиаде.

— Прошла информация, что госагентство ждет от спортсменов 21 олимпийскую лицензию и три медали на Играх-2020. Это реально?

— Конечно. Правда, квалификационные требования по всем видам спорта ужесточились, и попасть на Игры будет трудно как никогда. Но, пройдя отбор в жесткой конкуренции, атлет будет еще ближе к медали.

На грани банкротства

— ГАМФКиС задолжало федерациям по олимпийским видам спорта 31 миллион сомов. Как образовался долг и не помешает ли он подготовке к Олимпиаде?

— Он образовался из-за того, что Министерство финансов не в полном объеме и несвоевременно выделяло нам бюджетные средства. Они положены ГАМФКиС по закону: утверждены парламентом, правительством и подписаны президентом.

Аналогичные проблемы были и раньше. В 2018 году с помощью кабмина мы выплатили почти все долги. Но с начала 2019-го они опять стали накапливаться. В марте мы оказались на грани банкротства. Я написал служебную записку на имя главы государства.

Фото ГАМФКиС. Совещание руководства ГАМФКиС с тренерами и представителями федераций о подготовке к Олимпиаде-2020

Спортсмены кризиса не почувствовали — федерации отправляли их на турниры и сборы за свой счет. Постепенно возвращаем им деньги. Чтобы ведущие атлеты как надо подготовились к Олимпиаде, нам придется уменьшить финансирование регионов, траты на мероприятия и поддержку ряда видов спорта.

— Каков бюджет госагентства на этот год?

— Более 900 миллионов сомов. По сравнению с 2016-м он вырос на 400 миллионов. Это произошло за счет передачи спортшкол из Минобразования и повышения зарплаты. Финансирование сборных осталось прежним.

В ближайшее время повышения бюджета не ждем. Однако, если будем вовремя получать то, что нам положено, решать задачи станет легче. Дополнительно запросили у правительства около 100 миллионов для подготовки к ОИ. Они нужны не в 2020 году, а сегодня.

Равнение на Запад?

— Чем живет ГАМФКиС, кроме подготовки к Олимпиаде?

— В ближайшее время будет подписан приказ о реорганизации РУОР. Оно станет спортивным колледжем. Там есть ограничение на 400 бюджетных мест, но можно обучать 700-800 человек. Возможно, откроем коммерческие классы и за счет зарабатываемых средств будем решать кое-какие проблемы. В этом году государство выделило более 40 миллионов сомов на реконструкцию РУОР.

Осенью начнем реформу Академии физической культуры и спорта. Формат обучения в ней надо менять. Академия должна стать флагманом и использовать передовые научные достижения. У нее должна быть развитая спортивная база. Сегодня такой нет. Спортивная академия без базы — как ученик без книги.

С 2020-го поменяем формат республиканской универсиады. Тратим на нее много, однако вовлеченность студентов в спорт не растет.

Фото ГАМФКиС. Награждение по итогам республиканской универсиады – 2019

По примеру РСДЮШОР постепенно реорганизуем или ликвидируем областные спортшколы. Базовыми будут районные.

Кроме стадиона, хотим построить в Бишкеке универсальную арену на 7-10 тысяч зрителей, возвести на Иссык-Куле тренировочную базу, проложить у озера беговые и велодорожки и тропу здоровья.

— За время работы в госагентстве вы стали реалистом или всегда ставите максимальные задачи?

— Стал опытнее. По жизни я оптимист, но, бывает, батарея разряжается. Беседы с атлетами и тренерами возвращают энтузиазм. Мечтаю повысить интеллект наших спортсменов, чтобы они могли на равных с мировыми лидерами не только соревноваться, но и общаться; интегрировались в жизнь, приходили в политику и управляли спортом.

Думаю, мы должны ориентироваться на развитые страны. К примеру, в Германии нет государственных футбольных школ, все при клубах. Все секции платные. В Америке нет госоргана, отвечающего за спорт. А какой уровень развития! А у нас много бесплатных спортшкол; спортсмены постоянно ждут поддержки от государства.

Со временем спорт высших достижений в КР должен отойти от государства. Федерации под эгидой Национального олимпийского комитета должны развиваться самостоятельно. А мы, как госорган, давать им государственный социальный заказ.

— Если на Олимпиаде-2020 Кыргызстан выступит неудачно, возьмете на себя ответственность?

— Да. А если выступим успешно, скажу: «Реформы снова принесли плоды». Держаться за пост не стану в любом случае. Но уверен: с пустыми руками не приедем.