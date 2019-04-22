В Кыргызстане наградили победителей республиканской универсиады

В Кыргызстане определился победитель ежегодной республиканской универсиады. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Универсиада проводилась с 28 февраля по 22 апреля в Бишкеке и Оше. Участвовали более 4,3 тысячи студентов из 36 вузов страны. В программе было 17 видов спорта.

По сумме результатов, показанных во всех видах, первое место заняла Академия физической культуры и спорта (КГАФКиС). Вторым стал КГТУ имени И.Раззакова. На третьем месте — КГЮА.

Одной из целей универсиады была популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Девиз — «Спорт без табака».

В 2018 году универсиаду также выиграла КГАФКиС.