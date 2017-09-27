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Спорт

Сборная Кыргызстана заняла восьмое место в итоговом зачете Азиатских игр

Сборная Кыргызстана заняла восьмое место в итоговом зачете Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, завершающихся в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады разыграны последние комплекты медалей. Позднее пройдет церемония закрытия.

ashgabat2017
Фото ashgabat2017. Итоговое положение стран в медальном зачете Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам-2017

В состязаниях участвовали атлеты из 63 стран. Хотя бы одну награду завоевали 36. Первое место в медальном зачете уверенно заняла сборная Туркменистана, выигравшая 89 золотых, 70 серебряных, 86 бронзовых наград. На втором месте Китай (42 + 32 + 23), на третьем – Иран (36 + 23 + 59).

В составе сборной КР выступили около 160 атлетов. Они боролись за победу в 16 видах спорта из 21, включенного в программу, и выиграли 70 медалей: 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых. 
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