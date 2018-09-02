Азиатские игры. Кыргызстан занял рекордное место в итоговом зачете

Сборная Кыргызстана заняла 22-е место в итоговом зачете XVIII летних Азиатских игр. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Азиада прошла с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарте и Палембанге. За победу в 40 видах спорта боролись около 12 тысяч атлетов из 45 стран.

Кыргызстан представили около 150 спортсменов, выступивших в 28 видах. В их активе две золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Это лучшее в истории выступление нашей сборной на Азиатских играх. По количеству медалей наша страна заняла 19-е место, по числу «золота» — 22-е. Это тоже рекорд.

Хотя бы одну награду выиграли 37 стран. Первое место с огромным отрывом занял Китай.