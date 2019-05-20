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Спорт

Сборная Чуйской области победила на республиканских играх «Келечек»

Фото ГАМФКиС. Награды победителям игр «Келечек»

Сборная Чуйской области победила на играх «Келечек» среди воспитанников детско-юношеских спортшкол Кыргызстана. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли в Джалал-Абаде. Их посвятили Году развития регионов и цифровизации. Участвовали более 1,2 тысячи атлетов. Они состязались в девяти видах спорта и сдавали учебные нормативы.

В итоговом командном зачете победила Чуйская область. Второй стала сборная Бишкека, третьей — команда Джалал-Абадской области.

Одной из главных целей состязаний было развитие детско-юношеского спорта в регионах.
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