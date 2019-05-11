Марафон на Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс

На Иссык-Куле 11 мая прошел VIII марафон Run the Silk Road. Он получился особым — его приурочили к председательству Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

Участвовали около трех тысяч человек из 27 стран. Призовой фонд составил 2 миллиона 790 тысяч сомов.

Такие марафоны проводят по всему миру. Регламент допускает всех желающих, поэтому контингент участников всегда пестрый: дети, взрослые, пожилые, ЛОВЗ... Большая часть — любители, меньшая — профессионалы.

Фото 24.kg. Эпизод марафона Run the Silk Road

«В молодости занимался легкой атлетикой, потом перестал. К 50 годам интерес к ней вернулся. Первое время бегал для себя, для здоровья, а с 2017-го ежегодно выступаю на дистанции 42 километра. В прошлом году пробежал за 3 часа 37 минут. К этому марафону готовился, регулярно пробегая по 20 километров», — поведал 24.kg 54-летний Владимир Аручиди.

Мария Перетятько бежала 3 километра. «Занимаюсь фехтованием и в марафонах прежде не участвовала. Но нынешний пропустить не смогла. Видела анонсы в соцсетях, слышала о забеге от родственников и тренера. Такой ажиотаж, так много стран!» — сказала 24.kg 16-летняя спортсменка.

Фото 24.kg. Эпизод марафона Run the Silk Road

В прошлые годы сильные бегуны редко участвовали в иссык-кульском марафоне, но сейчас их было немало. Сыграли роль три обстоятельства: возросший статус состязаний, неплохие призовые и практика перед отбором на Олимпиаду. Сборная Кыргызстана выступила основным составом. Было несколько титулованных бегунов из стран ШОС. Однако, ведущим мировым марафонцам, в том числе африканцам, эти забери по-прежнему не интересны.

В активе Юлии Андреевой так много марафонов, что она сбилась со счета. В 2008, 2012 и 2016 годах выступала на Олимпийских играх. «Я из Чолпон-Аты. Дома бегать всегда легче, тем более, когда такая прекрасная природа и погода, — сказала она журналистам. — Марафон организован не хуже, чем в других странах. Но для меня он как тренировка. Главные старты осенью. Даст бог, попаду на четвертую в карьере Олимпиаду».

Впервые в программе была набирающая популярность в Кыргызстане скандинавская ходьба. Участники преодолели три километра. Среди мужчин тройку лидеров составили Ильяз Асаналиев, Азат Бээрманов и Ильяз Урманбетов (все из Кыргызстана), среди женщин — Гаухар Сыдыкова, Джамиля Джаркынбаева (обе из Кыргызстана) и Сабин Вера Волкмер (Германия).

В обычном забеге на три километра среди мужчин первое место занял Таштан Артыкбаев, второе — Кахраман Тилебалдиев, третье — Доулбек Кенжебеков. Среди женщин первой стала Айзада Сатымбекова, второй — Акылай Бакытова, третьей — Чолпон Тазабекова (все из Кыргызстана).

В мужском забеге на 10 километров пьедестал почета заняли Баястан Макстабек уулу (Кыргызстан), Вячеслав Шабунин (Россия) и Омурбек Бекмурзаев (Кыргызстан) , в женском — Айдана Бактыбек кызы, Гипариза Турарова и Назима Ишеналиева (все из Кыргызстана).

Фото 24.kg. Во время забега участники могли перекусить

Начиная с дистанции 21 километр, лидеры в качестве приза получали деньги. Чемпион — $1,5 тысячи. Среди мужчин пьедестал почета заняли Ли Янк (Китай), Михаил Красилов (Казахстан) и Жоодар Кочконбаев (Кыргызстан).

Среди женщин с результатом 1 час 18 минут 24 секунды первенствовала опытная Виктория Полюдина. Второй, отстав на 4 минуты, стала Нурхон Мукхидинова, третьей — Тамила Кучкорова (обе из Узбекистана).

«В 2012-м выступала на дистанции 10 километров и выиграла. Потом здесь больше не бегала. Ныне заинтересовали призовые: такие соревнования — прекрасная возможность для спортсмена хоть немного заработать, — сказала 24.kg Виктория Полюдина. — Это мой первый старт в сезоне — 2019. Будут еще: надо выполнить норматив на олимпийскую лицензию в марафоне».

Фото ГАМФКиС. Эпизод марафона Run the Silk Road

Лидером марафонского забега стал кыргызстанец Адилет Кыштакбеков. Он пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут 20 секунд и разбогател на $4 тысячи. Следом финишировали узбекистанцы Шохрух Давлятов и Андрей Петров.

«Это четвертый марафон в моей карьере. Трасса тут непростая. Главным было не показать рекордный результат, а выиграть. Спасибо болельщикам за поддержку и дай бог здоровья моему тренеру», — сказал Адилет Кыштакбеков, выжимая насквозь мокрую от пота футболку.

«Я второй раз на соревнованиях в Кыргызстане. Ранее выступал на полумарафоне в Бишкеке. Впечатления от сегодняшнего забега самые приятные. Думаю, приеду еще», — отметил Шохрух Давлятов.

Фото 24.kg. Адилет Кыштакбеков на дистанции

Среди женщин третью победу за эту весну одержала Дарья Маслова. Она чаще участвует в забегах на 5, 10 и 21 километр, а в марафонах до этого стартовала лишь дважды и оба раза в Китае. Второй стала Юлия Андреева, третьей — Инли Пан (Китай).

«Это легендарная Дарья Маслова? Такая хрупкая?» — удивлялись некоторые зрители.

«На трассе было много подъемов и спусков. И высоко. Бежать в таких условиях нелегко. Ни на какой результат не рассчитывала — бежала как на тренировке. Посвящаю победу своим замечательным тренерам, родным и мужу, который месяцами меня ждет и верит в меня. Впереди отбор на Олимпиаду», — сказала Дарья Маслова.

Фото ГАМФКиС. Дарья Маслова вновь в центре внимания

Марафон как всегда посвятили памяти бронзового призера Олимпийских игр — 1980 Сатымкула Джуманазарова. Адилет Кыштакбеков, Дарья Маслова и Виктория Полюдина — подопечные 81-летнего тренера Виктора Борисова (в последнее время работающего в дуэте с дочерью Татьяной). Того самого, у которого занимался Джуманазаров. 40 лет прошло, а тренера круче в стране не появилось.