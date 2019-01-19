Чемпион Руслан Царев: В Кыргызстане бороться труднее, чем за границей

Два-три года назад Руслан Царев был одним из лидеров сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Однако в 2018-м все главные турниры пропустил. На днях болельщики облегченно вздохнули: «царь» (как его с уважением называют многие) вернулся и в шестой раз в карьере выиграл чемпионат КР. О ярких моментах своей биографии, череде травм, тяге к знаниям и секретах успеха чемпион рассказал 24.kg.

Руслан Царев родился в 1991 году. С 2004-го занимается борьбой в клубе «Беркут» у тренеров Фархада и Шухрата Ушуровых. Чемпион Азии-2014, серебряный призер ЧА-2015, бронзовый призер ЧА-2016, участник Олимпийских игр-2016, серебряный призер Исламских игр солидарности — 2017. Окончил Академию физической культуры и спорта. Его брат-близнец Роман тоже борец.

Борьба с травмами

— Большую часть прошлого года о вас не было слышно. Чем занимались?

— Залечивал травму плеча, полученную на тренировке.

— Часто бывают травмы?

— До Олимпиады-2016 вообще не было. А после нее они меня преследуют. В 2017 году при подготовке к чемпионату мира сломал в двух местах челюсть. Сделал операцию и полтора месяца носил специальную шину. Пришлось приостановить тренировки. Вместо ЧМ поехал на Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам, но из-за последствий травмы выступить в полную силу не смог.

Фото ГАМФКиС. На чемпионате Кыргызстана-2019

Во второй половине 2018-го, когда плечо прошло, сломал ребро. Через месяц стал вторым на турнире в Новосибирской области, выбив палец в схватке за выход в финал. Вскоре занял второе место в Барнауле. В решающем поединке рассек на голове кожу.

Фото ГАМФКиС. На чемпионате Кыргызстана-2019

Надеюсь, травм больше не будет. Доволен, что удалось стать чемпионом Кыргызстана. Благодаря этому я вновь в сборной. Буду готовиться к чемпионату Азии. Он состоится в апреле в Китае, и я хочу победить. Однако главный старт года для меня — все же чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Казахстане. Если на ЧА я выступал шесть раз, то на ЧМ лишь один, и то неудачно. Сейчас я зрелый и опытный и способен на большее.

Без перерыва

— Чем привлекла борьба?

— Близостью клуба к нашему дому. Мы записались туда с братом, едва он открылся.

Фото из архива Руслана Царева. После тренировки

— Что включают ваши тренировки, кроме спаррингов?

— На сборах в национальной команде два вида занятий. Один посвящаем борьбе, другой — функциональной подготовке. Занимаемся кроссфитом, бегаем 10- 12 километров в горах. Есть забеги на короткую дистанцию с элементами спарринга: пробежав 200 метров , борешься 30 секунд. И так восемь раз почти без перерыва. Это очень тяжело.

Друзья и соперники

— Есть принципиальные противники?

— За рубежом — нет, а в Кыргызстане — все. С некоторыми соперничаем больше десяти лет.

Много молодых перспективных ребят мечтают выступать за Кыргызстан. В моральном плане на местном чемпионате бороться даже тяжелее, чем за границей. Знаешь, что попадешь в сборную, только если станешь лучшим. И это на тебя давит. Но конкуренция, конечно, радует. Без нее наши борцы не были бы так сильны на международной арене.

— С кем-то из борцов дружите?

— Со многими. Например, с Атабеком Азизбековым, Аскаром Бегалиевым, Саматом Ширдаковым. С детства общаемся с Урматбеком Аматовым — первым в истории КР победителем юношеских Олимпийских игр.

Мечты чемпиона

— Какой турнир запомнился больше всего?

— В 2016 году наша команда проводила в Баку сборы, а затем должна была выступить на соревновании Golden Gran Prix. Я повредил плечо и прекратил тренировки. На турнире, несмотря на травму, взял бронзу, победив в числе прочих чемпиона мира среди молодежи.

Фото ГАМФКиС. На турнире в Баку, 2016 год

Ценю свой успех на ЧА-2014 — я шестой кыргызстанец в истории, победивший на чемпионате Азии. До меня это сделали Раатбек Санатбаев, Канатбек Бегалиев, Данияр Кобонов, Руслан Тюменбаев и Арсен Эралиев.

Кстати, на всех чемпионатах Азии, где я был призером, выступал в разных весовых категориях. К примеру, на ЧА-2016 должен был бороться в весе 72 килограмма, но мне сказали заменить одного из наших в категории 75 килограммов.

— Олимпийские игры предпочитаете не вспоминать?

— От них осталось в основном разочарование. У меня тогда были проблемы с весом — перед ОИ пришлось сгонять 12 килограммов . Испытал большой стресс, и это повлияло на результат — проиграл в 1/8 финала слабому сопернику. Мог выступить лучше. Хочу пробиться на Олимпиаду-2020 и показать все, на что способен.

— Во многих странах бывали?

— Да, в некоторых по три-четыре раза. Понравилось в США (конкретнее в Лас-Вегасе) и особенно в Грузии. Там много моих друзей, и как-то отмечал с ними день рождения. Он у меня в середине лета, когда обычно проводятся сборы. За последние 15 лет отмечал его в Бишкеке лишь трижды.

За рубеж мы ездим в первую очередь по делу. Перед ОИ-2016 пять раз был с командой на сборах в Корее. Думаете, посмотрел страну? Тренировался трижды в день, и ничего, кроме сна, не хотелось.

Фото из архива Руслана Царева. В зарубежной поездке со сборной Кыргызстана

Когда балл решает все

— Помните свою самую трудную схватку?

— На одном из турниров Гран-при схлестнулся с грузином (призером Олимпийских игр). Он очень выносливый: все шесть минут не сбавлял высокий темп и за счет этого в концовке выиграл.

В другой раз боролся с американцем. Во втором периоде он нарушил правила, но судьи по ошибке дали два балла не мне, а ему. Счет стал 3:3. Я все же вырвал победу, вытолкнув его за ковер. В следующей схватке уверенно победил двукратного чемпиона мира среди молодежи и взял лицензию на ОИ.

— Часто засуживают?

— Однажды в Турции боролся с местным спортсменом, призером ЧМ и вел — 3:2. Вдруг за 15 секунд до конца вопреки правилам судьи поставили меня в партер и дали противнику балл. В итоге он выиграл.

Были и другие случаи. Это всегда обидно. Не для этого ты пашешь на тренировках и гоняешь вес.

— Возникало желание бросить борьбу?

— Много раз. Не только когда засуживали, а когда упорно готовился, а потом легко проигрывал. Думал, зачем я все это делаю? Но через день-два понимал, что без борьбы не могу. И так 15 лет!

Высшие цели

— Чем занимаетесь на досуге?

— Всего себя отдаю спорту, и особого хобби нет. Иногда рыбачу.

Три года назад поступил на юридический факультет, однако вскоре из-за нехватки времени забрал документы. Думаю, когда-нибудь все же выучусь на юриста. Второе высшее образование в жизни не помешает.

После ОИ-2020 думаю открыть свой зал борьбы и тренировать детей. Буду искать для этого инвесторов.

— Женаты?

— Нет, и до Олимпиады жениться не планирую.

— Наверное, от поклонниц нет отбоя?

— Я к этому привык. Особенно часто обращаются в соцсетях. Если всем отвечать, сойдешь с ума.

Фото из архива Руслана Царева. Вне борцовского ковра

— Нравится кто-то из зарубежных спортсменов?

— Боксеры Рой Джонс и Майк Тайсон и некоторые бойцы ММА. Болею за Конора Макгрегора. Какой он человек, не знаю. Мне нравится, как он себя ведет.

Составляющие успеха

— Применяли навыки борца за ковром?

— Некоторые люди (например, на улице) сами начинают конфликт, а потом угрожают написать на тебя заявление. Не поддаюсь на провокации и всем спортсменам советую то же.

— В чем секрет успехов сборной?

— Главный тренер Азат Эркимбаев умеет найти подход к ребятам и настроить психологически. До него умело трудился Канатбек Бегалиев.

Но фундамент закладывает не главный, а личный тренер. Именно он прививает тебе все тонкости борьбы, и ошибки анализируешь с ним же. Братья Ушуровы, Мейрамбек Ахметов, Петр Ялома и многие другие специалисты по 10-12 лет готовят ребят, прежде чем те попадают в сборную.

Фото из архива Руслана Царева. С личным тренером Фархадом Ушуровым

Большой вклад в успехи команды вносят президент Федерации спортивной борьбы КР Шаршенбек Абдыкеримов и глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов. Ребятам из клуба «Беркут» помогает его президент Сыдыкжан Юсупходжиев.

В 2018 году, пока был травмирован, лишился стипендии. Спасибо отдельным лицам, что поддержали в трудную минуту. Считаю их своими старшими братьями.