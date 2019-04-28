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Спорт

Два кыргызстанца взяли бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

Два кыргызстанца 27 апреля выиграли бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

В весовой категории 55 кг Асан Сулайманов на старте победил Манжита Манжита (Индия), затем уступил Илхому Бахромову (Узбекистан) и взял верх над Резой Хедри (Иран).

В весе 130 кг Мурат Рамонов в 1/4 финала проиграл Амиру Газемимонджези (Иран), а в схватке за третье место одолел Минсека Кима (Южная Корея).

ЧА проходит в городе Сиане (Китай). Ранее определились чемпионы по вольной и женской борьбе. На 28 апреля намечены заключительные схватки.
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