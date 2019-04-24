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Спорт

Борец Ойбек Насиров — бронзовый призер чемпионата Азии

Фото Федерации борьбы КР. Ойбек Насиров (второй справа в верхнем ряду) — бронзовый призер ЧА по вольной борьбе

Кыргызстанец Ойбек Насиров — бронзовый призер чемпионата Азии среди взрослых по борьбе.

Турнир проходит 23-28 апреля в Сиане (Китай). Это второй чемпионат Азии по борьбе в 2019-м — месяц назад в Монголии отношения выясняла молодежь (до 23 лет).

Первыми на ковер вышли вольники. В весе 79 кг Ойбек Насиров провел две схватки: на старте проиграл будущему чемпиону Бахману Мохаммаду Теймури (Иран), а в борьбе за третье место одолел Зепинга Лина (Китай).

В 2018 году аналогичный турнир проходил в Бишкеке.
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