17:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кубок Азии не помог. Кыргызстан потерял четыре позиции в рейтинге ФИФА

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла четыре позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий табель о рангах.

В последний раз рейтинг выходил 20 декабря. Сборная Кыргызстана занимала 91-е место. С того момента она провела семь матчей: три товарищеских и четыре на Кубке Азии. В товарищеских победила Иорданию и Палестину и уступила Катару. На Кубке Азии проиграла Китаю, Южной Корее и ОАЭ и одолела Филиппины.

В текущем рейтинге сборная Кыргызстана на 95-й позиции с 1 253 очками.

Тройку лидеров составляют Бельгия (1 727 очков), Франция (1 726) и Бразилия (1 676). Впечатляющий прорыв совершила выигравшая Кубок Азии сборная Катара. В декабрьском рейтинге она шла 93-й, а теперь занимает 55-е место.

В следующий раз рейтинг ФИФА обновится 4 апреля.
Ссылка:
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу
Футболист из Кыргызстана будет играть в иранском клубе
Итальянский тренер отправил в нокаут наставника другой команды во время матча
Кубок Азии по футболу. Катар разгромил ОАЭ в матче за выход в финал
Голландский вратарь забил гол на 92-й минуте и спас команду от поражения
Кубок Азии по футболу. Сборная Японии — первый финалист турнира
Спортивный календарь с 28 января по 3 февраля
Кубок Азии по футболу. Обидчик сборной Кыргызстана вышел в полуфинал
Кубок Азии по футболу. Сборные Японии и Ирана вышли в 1/2 финала
В Бишкеке на площади Ала-Тоо прошло торжество в честь футбольной сборной
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на&nbsp;Гран-при Франции по&nbsp;борьбе Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на Гран-при Франции по борьбе
Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в&nbsp;США Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с&nbsp;Конором Макгрегором Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором
Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по&nbsp;футболу Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области