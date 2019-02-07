Кубок Азии не помог. Кыргызстан потерял четыре позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла четыре позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий табель о рангах.

В последний раз рейтинг выходил 20 декабря. Сборная Кыргызстана занимала 91-е место. С того момента она провела семь матчей: три товарищеских и четыре на Кубке Азии. В товарищеских победила Иорданию и Палестину и уступила Катару. На Кубке Азии проиграла Китаю, Южной Корее и ОАЭ и одолела Филиппины.

В текущем рейтинге сборная Кыргызстана на 95-й позиции с 1 253 очками.

Тройку лидеров составляют Бельгия (1 727 очков), Франция (1 726) и Бразилия (1 676). Впечатляющий прорыв совершила выигравшая Кубок Азии сборная Катара. В декабрьском рейтинге она шла 93-й, а теперь занимает 55-е место.

В следующий раз рейтинг ФИФА обновится 4 апреля.