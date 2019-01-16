Кубок Азии по футболу. Кыргызстан победил Филиппины, но пока не вышел в плей-офф

Национальная сборная Кыргызстана сегодня победила команду Филиппин на Кубке Азии по футболу.

Они встречались в рамках заключительного, третьего тура группового этапа в группе C. В стартовом составе сборной Кыргызстана вышли Кутман Кадырбеков, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Мустафа Юсупов, Бекжан Сагынбаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхардт, Ахлидин Исраилов, Мирлан Мурзаев и Виталий Люкс.

Матч прошел с заметным преимуществом сборной КР. Виталий Люкс сделал хет-трик, отличившись на 24-й, 51-й и 77-й минутах. На 80-й минуте усилиями Стефана Шрока филиппинцы забили гол престижа. Итоговый счет — 3:1 в пользу сборной Кыргызстана.

Кубок Азии проходит в ОАЭ. В первом туре Кыргызстан проиграл Китаю, во втором не справился с Южной Кореей. По итогам трех туров, набрав три очка, отечественная сборная стала третьей в группе C. Теперь нужно дождаться окончания матчей в группах D, E и F. Если хотя бы в одной из них команда, которая займет третье место, будет иметь показатели хуже, чем у нашей, сборная Кыргызстана получит путевку в плей-офф.