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Спорт

Кубок Азии по футболу. Как кыргызстанские болельщики отметили победу сборной

Сборная Кыргызстана сотворила сенсацию на Кубке Азии по футболу, который проходит в ОАЭ.

Вчера вечером команде под руководством Александра Крестинина удалось победить в последнем, третьем матче команду Филиппин со счетом 3:1.

В Instagram появилось видео, как триумф сборной отметили в Бишкеке футбольные фанаты.

Благодаря победе над Филиппинами сборная Кыргызстана оказалась в списке четырех команд, которые добирали в плей-офф по лучшим результатам игры в группах.

Теперь ей предстоит в 1/8 финала сыграть против сборной ОАЭ. Кстати, сборная Кыргызстана впервые выступает в финальной стадии Кубка Азии.

На 17 января намечены матчи третьего тура в группах E и F. Расписание и турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
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