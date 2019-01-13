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Спорт

Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков стали чемпионами КР по греко-римской борьбе

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе.

Соревнования проходили 11-12 января во Дворце спорта имени Кожомкула. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. Особое внимание болельщиков было приковано к двум борцам. Первый из них, серебряный призер чемпионатов Азии и мира-2018, лучший спортсмен КР-2018 Жоламан Шаршенбеков, выступал в весовой категории 60 кг и занял первое место.

Второй, чемпион Азии и серебряный призер Азиатских игр-2018 Акжол Махмудов, уверенно победил в весе 77 кг.

Кроме того, верхнюю ступень пьедестала почета заняли Хасан Сулайманов (55 кг), Урматбек Аматов (63 кг), Нургазы Асангулов (67 кг), Руслан Царев (72 кг), Кыдырша Бейшалиев (82 кг), Атабек Азизбеков (87 кг), Узур Джузупбеков (97 кг) и Мурат Рамонов (130 кг).
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