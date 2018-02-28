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Спорт

Кыргызстанец Акжол Махмудов — чемпион Азии по борьбе

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Акжол Махмудов радуется победе на чемпионате Азии-2018

Кыргызстанец Акжол Махмудов сегодня стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.

Он выступал в весовой категории 72 килограмма. На пути к финалу он разгромил иорданца Ахмада Махмуда Ахмеда Дашана, индийца Кулдипа Малика и японца Томохиро Инуе.

В финале 18-летний Акжол Махмудов боролся с 28-летним казахстанцем, серебряным призером чемпионата мира-2017 Демеу Жадраевым. В упорном противостоянии наш спортсмен взял верх.

Это первая золотая медаль для Кыргызстана на нынешнем чемпионате. Для Махмудова это четвертая награда высшего достоинства на азиатских первенствах. Ранее он победил на ЧА-2015 и ЧА-2016 среди кадетов и ЧА-2017 среди молодежи. На чемпионате Азии среди взрослых Акжол до нынешнего раза не выступал.
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