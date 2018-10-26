Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков сегодня выиграл «серебро» на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

Соревнования проходят в городе Будапеште (Венгрия). Шаршенбеков выступал в весовой категории 55 килограммов. В 1/8 финала он победил Хи Донг Сона (Южная Корея), затем был сильнее Нораыра Хахояна (Армения) и Экрема Озтурка (Турция). В финале наш спортсмен не справился с Элданизом Азизли (Азербайджан).

Это первая медаль Кыргызстана на нынешнем турнире и всего лишь второе «серебро» нашей страны на ЧМ среди взрослых по борьбе за всю историю. Ранее такого успеха добивался Канатбек Бегалиев на ЧМ-2006; позднее он стал призером Олимпийских игр.