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Спорт

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе

Фото из архива ГАМФКиС. Жоламан Шаршенбеков - серебряный призер ЧМ по греко-римской борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков сегодня выиграл «серебро» на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

Соревнования проходят в городе Будапеште (Венгрия). Шаршенбеков выступал в весовой категории 55 килограммов. В 1/8 финала он победил Хи Донг Сона (Южная Корея), затем был сильнее Нораыра Хахояна (Армения) и Экрема Озтурка (Турция). В финале наш спортсмен не справился с Элданизом Азизли (Азербайджан).

Это первая медаль Кыргызстана на нынешнем турнире и всего лишь второе «серебро» нашей страны на ЧМ среди взрослых по борьбе за всю историю. Ранее такого успеха добивался Канатбек Бегалиев на ЧМ-2006; позднее он стал призером Олимпийских игр.
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