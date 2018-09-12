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Продажа детей в Кыргызстане. В деле фигурируют иностранные граждане

В деле о продаже детей из роддома в Кыргызстане фигурируют иностранные граждане. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

«Известно, что иностранцы обратились в свое посольство с заявлением, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Дипмиссия направила запрос в Министерство здравоохранения, а далее выяснилось, что роддом, где выдали справку о рождении ребенка, уже полгода как не работает. На основании этого правоохранительные органы и возбудили уголовное дело. В СИЗО водворили двух врачей ЦСМ», — сообщили редакции.

Также, по данным источников, информация о найденных трупах детей не соответствует действительности.

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Раиса Асылбашева заявила, что сейчас создана ведомственная рабочая группа. «Проводится служебное расследование. В интересах следствия мы не можем сказать большего», — заявила Раиса Асылбашева.

В Бишкеке сотрудники милиции задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.
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