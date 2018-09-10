В Бишкеке по делу о продаже детей задержали врачей

В Бишкеке сотрудники милиции задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что из пятерых задержанных двое находятся под подпиской о невыезде, трое других водворены в СИЗО-1.

В пресс-службе МВД 24.kg подтвердили информацию о задержании лиц, подозреваемых в торговле людьми. Однако подробности пообещали представить позже.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — прокомментировали в ведомстве.