Наезд на пешеходов кыргызстанцем. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии

В Посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности наезда на пешеходов кыргызстанцем.

В результате наезда пострадали 11 человек, 10 из которых — граждане Кыргызстана, данные еще об одном человеке уточняют. От полученных травм один человек скончался в больнице, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, пятеро — в удовлетворительном.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Бекжан Сарбишев поджидал обидчиков сестры и намеренно совершил на них наезд.

Некоторых участников конфликта могут выписать уже сегодня. Неизвестный мужчина, на вид 25 лет, доставлен в ГКБ № 68 Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, на Новочеркасском шоссе 9 сентября машина врезалась в пешеходов.