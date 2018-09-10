В отряде спецназа «Илбирс» капитан ранил ножом прапорщика

В Джалал-Абадской области в отряде спецназа «Илбирс» Генерального штаба Вооруженных сил капитан ранил ножом прапорщика. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что по данному факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело, капитан находится под домашним арестом.

«Известно, что виновник ЧП пришел с проверкой на кухню. Между военнослужащими произошла словесная перепалка, в ходе которой капитан ударил кухонным ножом прапорщика в бедро. В результате последний госпитализирован в территориальную больницу», — сообщили редакции.

С пресс-службой Генерального штаба ВС КР редакции пока не удалось связаться.