На Урале произошло самое сильное землетрясение за 100 лет

Сегодня на Урале (Россия) произошло сильное землетрясение. Его ощутили жители Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Известно, что магнитуда толчков достигла 5,5, сообщили российские СМИ.

По их данным, эпицентр находился около города Катав-Ивановска на 10-километровой глубине.

Известно, что за всю историю сейсмических наблюдений сегодняшнее землетрясение стало третьим в Свердловской области. Заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский рассказал журналистам, что самые мощные толчки на Урале фиксировали в 1914 году под Билимбаем. Их сила достигла 6 баллов. Второй раз землетрясение произошло в 2015-м под Среднеуральском силой 4 балла.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александра Гуляева, в следующий раз такое мощное землетрясение, как билимбаевское, на Урале можно ожидать примерно через 100 лет.