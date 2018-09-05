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Происшествия

На Урале произошло самое сильное землетрясение за 100 лет

Сегодня на Урале (Россия) произошло сильное землетрясение. Его ощутили жители Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Известно, что магнитуда толчков достигла 5,5, сообщили российские СМИ

По их данным, эпицентр находился около города Катав-Ивановска на 10-километровой глубине. 

Известно, что за всю историю сейсмических наблюдений сегодняшнее землетрясение стало третьим в Свердловской области. Заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский рассказал журналистам, что самые мощные толчки на Урале фиксировали в 1914 году под Билимбаем. Их сила достигла 6 баллов. Второй раз землетрясение произошло в 2015-м под Среднеуральском силой 4 балла.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александра Гуляева, в следующий раз такое мощное землетрясение, как билимбаевское, на Урале можно ожидать примерно через 100 лет.
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