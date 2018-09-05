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Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него

Задержанный за убийство полицейского на станции московского метро «Курская» уроженец Кыргызстана Нурлан Муратов, скорее всего, не стрелял в сотрудника полиции Андрея Райского. Новую версию преступления опубликовали российские СМИ.

По предварительным выводам судебных медиков, сержант скончался от удара тупым предметом по голове. Этим предметом, вероятно, стал кастет, который был с собой у Нурлана Муратова.

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Новая версия гибели Андрея Райского такова: после того как сержант остановил Муратова, мужчины зачем-то прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы Нурлан Муратов несколько раз ударил сержанта тупым предметом, полицейский успел достать служебный пистолет и выстрелить. Пуля дважды отрикошетила в тесном помещении и попала Райскому в глаз. Однако, даже если бы не это попадание, по мнению экспертов, Андрей Райский все равно умер бы от нанесенного ранее удара — возможно, через пару минут.

Еще одна деталь: на служебном ПМ, по предварительным данным, не нашли отпечатков пальцев Нурлана Муратова, только «пальчики» хозяина оружия сержанта Андрея Райского.

Нурлан Муратов, который является уроженцем Кыргызстна, но имеет российское гражданство, вины не признает.
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