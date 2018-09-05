Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него

Задержанный за убийство полицейского на станции московского метро «Курская» уроженец Кыргызстана Нурлан Муратов, скорее всего, не стрелял в сотрудника полиции Андрея Райского. Новую версию преступления опубликовали российские СМИ.
По предварительным выводам судебных медиков, сержант скончался от удара тупым предметом по голове. Этим предметом, вероятно, стал кастет, который был с собой у Нурлана Муратова.
Еще одна деталь: на служебном ПМ, по предварительным данным, не нашли отпечатков пальцев Нурлана Муратова, только «пальчики» хозяина оружия сержанта Андрея Райского.
Нурлан Муратов, который является уроженцем Кыргызстна, но имеет российское гражданство, вины не признает.