Уроженец Кыргызстана не признает вины в убийстве московского полицейского

Уроженец Кыргызстана Нурлан Муратов не признает вины в убийстве московского полицейского. Об этом 24.kg сообщили в Посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, Нурлану Муратову еще не предъявили обвинение, он содержится в ИВС.

«Поскольку Нурлан Муратов гражданин России, мы послали официальный запрос в МВД, чтобы нам предоставили информацию по этому делу. Подследственный ранее в нарушении законов замечен не был. Ни в РФ, ни у себя на родине, в Кыргызстане. У него просто не было при себе документов, и на месте происшествия он оказался случайно», — добавили в дипмиссии.

В УВД Ошской области (Нурлан Муратов родом из Кара-Кульджинского района) 24.kg рассказали, что получили запрос от российских коллег и проводят проверку. По предварительным данным, подозреваемый на учете в милиции никогда не состоял. Соседи и родственники характеризуют его с положительной стороны.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, который позже скончался. В Москве и Московской области объявили план «Сирена». Разыскивался мужчина кавказской или азиатской внешности.

По факту убийства возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» УК РФ.

В Москве задержанный уроженец Кыргызстана работал на конфетной фабрике.