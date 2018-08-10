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Происшествия

Солдат в Кой-Ташской войсковой части хотел покончить с собой

Солдат войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пытался покончить с собой. Об этом на пресс-конференции заявила мать одного из избитых командирами солдат-срочников Ажар Жекшеналиева.

По ее словам, военнослужащего спас ее сын. «Солдата призвали из Ошской области. Молодой человек хотел спрыгнуть с вышки. Когда мой сын стал его отговаривать, тот объяснил свои действия тем, что устал от побоев», — рассказала Ажар Жекшеналиева.

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Участница пресс-конференции добавила, что ее сына, после того как он потерял сознание от побоев, отправили в военный госпиталь. Потом его поместили в психиатрическую клинику.

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.
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