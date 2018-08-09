16:47
USD 68.15
EUR 78.97
RUB 1.07
Происшествия

Стреляли под ноги, заставляли копать арык. В Кой-Таше издевались над солдатами

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, с заявлением в Военную прокуратуру и к правозащитникам обратились шесть военнослужащих срочной службы. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.

«Из шести человек троим пришлось забрать заявления, так как на них оказали давление. Издевательства со стороны старших офицеров, прапорщиков не прекратились и после обращения в надзорный орган. Солдаты говорили, что один из командиров стал стрелять им под ноги и заявил, что, если не сбегут, он их застрелит», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Деньги за то, что ребята копали арык и чистили навоз, получали командиры. После издевательств одного солдата госпитализировали в психиатрическую клинику.

Азиза Абдирасулова
Источники в Сухопутных войсках заявили 24.kg, что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело. Отстранен от должности командир войсковой части, а обвиняемые —  от занимаемых должностей на время следствия.

«Проведено служебное расследование. Материалы передали в Военную прокуратуру, после и возбудили уголовное дело. Факты издевательства подтвердились», — сообщили источники 24.kg.

Начальник Управления информационного обеспечения Генерального штаба Гульзат Джарашева и заместитель начальника ГШ Нурлан Чомоев недоступны для комментариев.
Ссылка:
просмотров: 2160
Версия для печати
Материалы по теме
История длиною в век. Кой-Ташская войсковая часть отметила 100-летний юбилей
Кой-Ташская бригада. Школьников и студентов познакомили с жизнью военных
Чүйдө Челек-Төр дарыясы жээгинен ашып кетти
Чиновники обещают решить проблему с питьевой водой в селе Кой-Таш сегодня же
«Агент 024»: В селе Кой-Таш Чуйской области две недели нет питьевой воды
Состояние избитого солдата ГКНБ удовлетворительное
Есть ли защитники у рядовых?
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке чемпиона Евразии по&nbsp;панкратиону подозревают в&nbsp;попытке изнасилования В Бишкеке чемпиона Евразии по панкратиону подозревают в попытке изнасилования
Главу управления МВД Узбекистана убили на&nbsp;рабочем месте Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Перестрелка в&nbsp;Балыкчи. Местные жители устроили разборки Перестрелка в Балыкчи. Местные жители устроили разборки
Крушение вертолета. Почему военные начальники замалчивают инцидент Крушение вертолета. Почему военные начальники замалчивают инцидент
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу