Стреляли под ноги, заставляли копать арык. В Кой-Таше издевались над солдатами

Солдаты срочной службы войсковой части 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, с заявлением в Военную прокуратуру и к правозащитникам обратились шесть военнослужащих срочной службы. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.

«Из шести человек троим пришлось забрать заявления, так как на них оказали давление. Издевательства со стороны старших офицеров, прапорщиков не прекратились и после обращения в надзорный орган. Солдаты говорили, что один из командиров стал стрелять им под ноги и заявил, что, если не сбегут, он их застрелит», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Деньги за то, что ребята копали арык и чистили навоз, получали командиры. После издевательств одного солдата госпитализировали в психиатрическую клинику. Азиза Абдирасулова

Источники в Сухопутных войсках заявили, что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело. Отстранен от должности командир войсковой части, а обвиняемые — от занимаемых должностей на время следствия.

«Проведено служебное расследование. Материалы передали в Военную прокуратуру, после и возбудили уголовное дело. Факты издевательства подтвердились», — сообщили источники 24.kg.

Начальник Управления информационного обеспечения Генерального штаба Гульзат Джарашева и заместитель начальника ГШ Нурлан Чомоев недоступны для комментариев.