В Кыргызстане туристы попали под камнепад. Погиб казахстанец

При восхождении на ледник Скрябина семь туристов попали под камнепад, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что среди пострадавших три казахстанца и четыре россиянина.

«МЧС КР направило письмо в МВД Казахстана с просьбой об эвакуации пострадавших. Сотрудники Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР с казахстанскими службами в рамках плана взаимодействия провели совместные мероприятия. Сегодня в 06.58 вертолет вылетел из Алматы в сторону ледника Скрябина», — проинформировали в ведомстве.