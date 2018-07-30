В Кемине девушку изнасиловали у себя дома. Милиция задержала подозреваемого

В Кеминском районе Чуйской области сотрудники милиции задержали парня, подозреваемого в изнасиловании девушки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД области.

Уточняется, что в ОВД района обратилась 29-летняя девушка. В своем заявлении она указала, что в ночь с 27 на 28 июля ее изнасиловал неизвестный мужчина.

«Девушка рассказала, что это случилось прямо у нее дома. По горячим следам сотрудники милиции задержали подозреваемого. Влзбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР. Злоумышленника водворили в ИВС Кемина. Назначен ряд экспертиз. По предварительным данным, девушка жила одна», — проинформировали в ГУВД.