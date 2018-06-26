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В Оше чемпион ММА и член ОПГ избили посетителей клуба

В городе Ош чемпион ММА Абдылда уулу Бекболот и член ОПГ, 24-летний уроженец Кара-Суйского района, избили посетителей клуба. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

У одного из потерпевших сломана челюсть, второй получил легкие травмы.

В УВД южной столицы сообщили, что 25 июня по факту драки задержали двоих. Один из них состоит на оперативном учете как член ОПГ. Информацией о том, что один из задержанных является спортсменом, в УВД не владеют.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в УВД.
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