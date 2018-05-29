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Происшествия

Убийство в ОВД Жайылского района. Обвиняемый пришел в себя

Начальник Чуйского ГУВД Нурлан Сарчаев рассказал, как произошло убийство в РОВД Жайылского района. Тогда молодой человек Марсбек Бодошев зарезал девушку, которую украл, чтобы жениться.

По словам Нурлана Сарчаева, подозреваемый ворвался в комнату приема граждан, где находилась девушка, и убил ее. «Но буквы он на ней не вырезал, как написали некоторые СМИ. Как получилось, что в отделении милиции произошло особо тяжкое преступление, я сказать не могу. Проводится служебное расследование. Оценку дадут органы прокуратуры и территориальное управление ГКНБ», — заявил он.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Халатность». «Но милиционеров, которые находились на тот момент на месте преступления, еще не отстранили от работы на время следствия. Я лично подам ходатайство», — сказал Нурлан Сарчаев.

Он пояснил, что наручники на Марсбека Бодошева, когда его вместе с другом и девушкой доставили в РОВД, не надели, поскольку он вел себя спокойно и враждебности не проявлял.

«Они все стояли на улице. Девушку завели в комнату приема граждан. Она не охраняется. Марсбек Бодошев ворвался туда. Ему понадобилось 20 секунд, чтобы нанести ножевые ранения девушке и себе. Но он пришел в себя. Ему официально предъявили обвинение в убийстве. Как только выпишут из больницы, его возьмут под стражу. Сейчас к нему приставили конвой. Нож он принес с собой. Но в протоколе личного досмотра, который производил инспектор ГУОБДД, это не отражено», — рассказал начальник Чуйского ГУВД.

Он подчеркнул, что подследственный уже пытался украсть эту девушку. Но он не довез ее до Таласа, откуда он родом, и вернул родителям, поэтому уголовное дело не возбудили.
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