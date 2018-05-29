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Происшествия

В Балыкчи женщина избила двухлетнего племянника

В Балыкчи 33-летняя женщина избила двухлетнего племянника. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 27 мая в милицию поступил звонок. Сообщили, что из соседнего дома доносится детский крик. Приехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что мать малыша уехала на заработки в Каракол, оставив его на воспитание сестре мужа.

«Женщина побила ребенка в «воспитательных целях», когда он описался. Сейчас ребенок в реабилитационном центре города Балыкчи. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. По результатам дадим юридическую оценку действиям гражданки», — отметили в УВД.
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