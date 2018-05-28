С 2015 года KAZ Minerals вывез из Кыргызстана почти 10 тонн золотого концентрата

С 2015 года KAZ Minerals Bozymchak вывез 9 тысяч 760 тонн золотосодержащего концентрата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСБЭП.

Уточняется, что данные подтверждает акт аудита Счетной палаты.

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«В декабре 2017 года следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций». После налоговой проверки выяснилось, что KAZ Minerals Bozymchak не уплачивало налог на доходы, ссылаясь на постановление правительства и утверждая, что получаемый концентрат в основном содержит медь, а золото — всего лишь сопутствующий металл. С 2014-го по 2016 год ОсОО доначислили 55 миллионов 694 тысяч 283 сомов налогов. 26 мая 2018-го генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяза Тулекеева задержали при попытке выехать из Кыргызстана», — сообщили в ГСБЭП.

Накануне Первомайский районный суд Бишкека не удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте Ильяса Тулекеева.