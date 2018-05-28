Суд освободил главу KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева из-под стражи

Первомайский районный суд Бишкека вчера не удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Об этом сообщили источники ИА «24.kg».

Гражданин Казахстана Ильяс Тулекеев был задержан в пятницу в Бишкеке сотрудниками силовых структур по подозрению в сокрытии налогов. Вчера по решению суда его освободили. Но обвинения к нему не отозваны.

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» начала в 2007 году. 31 октября 2015 года «Казахмыс Голд Кыргызстан» переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

1 августа 2015 года состоялся запуск горно-обогатительного комбината «Бозымчак» с участием премьер-министра Кыргызстана. По информации правительства, ежегодные платежи компании оцениваются в 310 миллионов сомов. Разведанные запасы меди составляют 140,78 тысячи тонн, золота — 22,96 тонны, серебра — 144,2 тонны. На начало 2017 года в проект инвестировали более $430 миллионов.

Однако в полном объеме производство так и не заработало, а позже у компании отозвали лицензию.

Действие лицензии на разработку крупнейшего в стране медно-золоторудного месторождения Бозымчак возобновили осенью 2017-го.