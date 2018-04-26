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Происшествия

Бомбу на территории АУЦА не обнаружили

Никаких подозрительных предметов или взрывных устройств на территории Американского университета Центральной Азии не обнаружили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

По их данным, оцепление вокруг здания и прилегающей территории учебного заведения сняли.

«Учебное заведение работает в штатном режиме. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности сообщившего о бомбе телефонного террориста», — отметили в ГКНБ.

Напомним, после звонка о якобы заложенной бомбе милиция оцепила здание АУЦА и эвакуировала преподавателей и студентов вуза.

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