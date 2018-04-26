Бомбу на территории АУЦА не обнаружили

Никаких подозрительных предметов или взрывных устройств на территории Американского университета Центральной Азии не обнаружили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.
По их данным, оцепление вокруг здания и прилегающей территории учебного заведения сняли.
«Учебное заведение работает в штатном режиме. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности сообщившего о бомбе телефонного террориста», — отметили в ГКНБ.
Напомним, после звонка о якобы заложенной бомбе милиция оцепила здание АУЦА и эвакуировала преподавателей и студентов вуза.