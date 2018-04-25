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Происшествия

В городе Ош неизвестным веществом отравились 15 школьников и два учителя

В Оше неизвестным веществом отравились 15 школьников и два учителя. Они доставлены с уроков в межобластную объединенную клиническую больницу.

«Это учащиеся седьмых и девятых классов. Сказали, что в кабинете появился какой-то токсичный запах. Одной из отравившихся учителей стало плохо на уроках, а второй — уже в больнице. Состояние всех поступивших стабильное. Если все будет нормально, то отправим их домой на амбулаторное лечение», — рассказали ИА «24.kg» в больнице.

Это не первый случай отравления газом школьников.
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