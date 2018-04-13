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Происшествия

По делу о продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев

По делу о продаже коттеджей Максима Бакиева задержали экс-заместителя председателя Фонда по управлению госимуществом Бакыта Мураталиева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, ему предъявили обвинение по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) УК КР.

Накануне Бакыта Мураталиева заключили в ИВС ГУВД Бишкека.

Напомним, экс-главу ФУГИ Болсунбека Казакова задержали 11 апреля в рамках расследования дела о продаже коттеджей Максима Бакиева. Вчера его водворили в СИЗО-1 на два месяца.
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