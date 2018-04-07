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Происшествия

В Ноокате местные жители жестоко избили парней, приехавших к своим девушкам

В селе Бостон сельского округа Гулистан Ноокатского района Ошской области местные жители жестоко избили 32-летнего мужчину. Об этом сообщило УВД области.

Уточняется, что в ночь на 30 марта мужчина приехал к знакомой девушке. Когда их увидели ее односельчане, молодого человека жестоко избили.

«От травм мужчина скончался в больнице. По факту возбуждено уголовное дело. Задержаны два подозреваемых. Решением суда им избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц», — сообщили в УВД Ошской области.

Там также проинформировали: в тот же день в этом же селе зарегистрирован еще один случай избиения влюбленной пары.

«Избивавшие пару молодые люди снимали все на видео, а затем распространили запись в Интернете. Сначала мы возбудили одно дело по факту, так как не могли найти потерпевших. Вчера же их установили, и теперь уголовное дело возбуждено по двум фактам — избиению девушки и молодого человека. Проводится расследование», — сообщили в УВД Ошской области.
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