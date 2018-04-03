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В Кыргызстане задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова

В Кыргызстане задержали заместителя главы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

В ГКНБ подтвердили, что в рамках уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета республики НДС в пользу ОсОО «Интеррустрейд» и ОсОО «Полларис» задержан по подозрению в коррупции заместитель председателя ГНС Кубанычбек Кумашов.

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Напомним, сотрудники ГКНБ провели спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств на сумму более 217 миллионов сомов.

Задержаны участники коррупционной схемы, проведены обыски в кабинетах целого ряда сотрудников налоговых и таможенных структур, а также в офисах частных компаний и некоторых складах ТРК «Дордой». Обыски проведены и по месту жительства фигурантов уголовного дела.
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