Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»

Сотрудники ГКНБ накануне 8 марта провели спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств на сумму более 217 миллионов сомов.

По данным пресс-центра ГКНБ, задержаны участники коррупционной схемы, проведены обыски в кабинетах целого ряда сотрудников налоговых и таможенных структур, а также в офисах частных компаний и некоторых складах ТРК «Дордой». Обыски проведены и по месту жительства фигурантов уголовного дела.

Задержаны руководители частных компаний, а также пять сотрудников ГНС. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, а налоговикам еще в злоупотреблении должностным положением.

Решением суда все пятеро налоговиков арестованы на время проведения следствия, они водворены в СИЗО ГКНБ.