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Происшествия

Трагедия в Кемерово. Родственники сообщили о гибели 41 ребенка при пожаре

Фото AFP. Стихийный митинг в городе Кемерово

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово погиб 41 ребенок. Таковы данные из списка погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках жертв значатся 64 человека, сообщило ВВС.

Многие местные жители ставят под сомнение эти цифры, утверждая, что в реальности жертв гораздо больше.

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Сегодня утром мэр Кемерово Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

«Если не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание, давайте создадим группу», — цитирует РИА «Новости» градоначальника.

Днем инициативная группа родственников смогла посетить морг города и подтвердила официальные данные о числе погибших.

«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — рассказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге в Кемерово.

Фото Meduza. Митинг в Кемерово у здания областной администрации
По данным радиостанции «Говорит Москва», на площади освистали инспекцию по моргам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В рамках уголовного дела задержаны арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
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