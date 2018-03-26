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Происшествия

Трагедия в Кемерово. Появилось видео начала пожара и фото его последствий

В Интернете опубликовали видео начала пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово и фотографии его последствий.

На кадрах видно, как пламя вспыхивает в игровом зале ТЦ. Люди бросаются прочь от огня, некоторые берут на руки маленьких детей. Помещение буквально в секунды заволакивает густой черный дым.

В Генеральной прокуратуре России заявили, что после ЧП проверят все торговые центры. Прокурорам поручили обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

По последним данным, число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 64. Для опознания всех тел понадобится генетическая экспертиза.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел вчера. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В рамках уголовного дела задержаны арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
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