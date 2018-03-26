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Происшествия

Трагедия в Кемерово. Число погибших при пожаре достигло 64

Фото РИА «Новости»/Александр Кряжев. Жители несут детские игрушки к торговому центру

Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, передают российские СМИ.

По его словам, под завалами в здании остаются еще шесть человек.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в общей сложности пострадали 44 человека. Десять из них остаются в больницах города. Тела 15 погибших опознали.

Пропавшие без вести есть, еще не подняли шесть человек. Генная экспертиза уточнит, кто погиб. Конструкция здания неустойчива, спасатели работают с риском для жизни.

Владимир Пучков
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Почти на всей площади возгорания произошло обрушение кровли. Возгорание локализовали лишь спустя 12 часов.

26 марта горение внутри здания возобновилось. Как заявил глава МЧС Владимир Пучков, задымление в ТЦ появилось из-за того, что тление в завалах перешло в активную фазу.

В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не провели эвакуацию.

Причинами пожара предварительно называют поджог или случайное возгорание. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали четырех человек.
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