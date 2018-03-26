Бабушка решила продать своего внука за 20 тысяч сомов. Милиция помешала

Сотрудникам милиции поступила оперативная информация о том, что жительница города Ош хочет продать ребенка и уже нашла покупателя. Об этом сообщает МВД.

Уточняется, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена ее личность, ею оказалась 59-летняя М.Л. — жительница Ошской области. Во время спецоперации сотрудники милиции задержали женщину сразу после получения денег в сумме 20 тысяч сомов.

Она принесла своего внука, которому еще не исполнилось и одного месяца, на продажу и, получив деньги, оставила его у «покупателя».

Ребенок уже передан социальным работникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (торговля людьми) УК КР. Задержанная водворена в ИВС. Расследование продолжается. Следствие выясняет все причины и мотивы данного преступления.