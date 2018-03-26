15:49
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Происшествия

Бабушка решила продать своего внука за 20 тысяч сомов. Милиция помешала

Сотрудникам милиции поступила оперативная информация о том, что жительница города Ош хочет продать ребенка и уже нашла покупателя. Об этом сообщает МВД.

Уточняется, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена ее личность, ею оказалась 59-летняя М.Л. — жительница Ошской области. Во время спецоперации сотрудники милиции задержали женщину сразу после получения денег в сумме 20 тысяч сомов.

Она принесла своего внука, которому еще не исполнилось и одного месяца, на продажу и, получив деньги, оставила его у «покупателя».

Ребенок уже передан социальным работникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (торговля людьми) УК КР. Задержанная водворена в ИВС. Расследование продолжается. Следствие выясняет все причины и мотивы данного преступления.
Ссылка:
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош сотрудник УОБДД напал на водителя, снимавшего его на камеру
В Таласе во время игры кок-бору погиб мужчина
В городе Ош убийцу подполковника милиции приговорили к 23 годам тюрьмы
Избиение ребенка до смерти в городе Ош. Прокуратура обжаловала решение суда
В Оше избившего продавцов магазина мужчину отпустили под домашний арест
В городе Ош посетитель магазина избил продавцов мебельного магазина
В городе Ош мужчина пытался жениться на школьнице, украв ее на улице
В городе Ош у мужчины отобрали телефон, угрожая пистолетом
В городе Ош родилась тройня. Два малыша скончались
На стене в библиотеке Оша появились надписи о самоубийстве. Автора нашли
Популярные новости
Плохо помыли машину. В&nbsp;Бишкеке мужчина стрелял в&nbsp;администратора автомойки Плохо помыли машину. В Бишкеке мужчина стрелял в администратора автомойки
Кыргызские чиновники и&nbsp;китайские бизнесмены нанесли ущерб в&nbsp;300 миллионов сомов Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в&nbsp;розыск В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;19&nbsp;килограммами наркотиков задержали подполковника милиции В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник