Близ Бишкека нашли тело девушки. Милиция возбудила дело

В жилмассиве «Ак-Ордо-2» в Сокулукском районе местные жители нашли под камнями тело девушки. Информацию об этом подтвердили в ГУВД Чуйской области.

«На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. На теле 25-30-летней женщины азиатской национальности имеются следы насильственной смерти. Рост погибшей 165-168 сантиметров, волосы темные, длиной 20-25 см. Одета в куртку цвета хаки с капюшоном, синюю кофту, черные джинсы», — сообщили в ГУВД области.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Назначены судебно-медицинские экспертизы.