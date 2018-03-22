Сотрудник ГСИН более 20 лет работал по поддельному диплому

Генеральная прокуратура и ГСБЭП выявили факт использования поддельного диплома сотрудником ГСИН. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что И.М. подделал диплом брата, и в 1997 году его приняли на работу в ГСИН. По этому диплому он более 20 лет занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе.

В 2016 году И.М. назначили директором филиала №8 Госпредприятия «Келечек» при ГСИН, где он работает по сегодняшний день. Генеральная прокуратура

«Кроме того, по этому поддельному диплому И.М. в 1997 году заочно окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров при Кыргызском национальном университете. Якобы на базе высшего образования он получил диплом по специальности «юриспруденция». По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статьям «Подделка или использование поддельных документов» и «Мошенничество» УК КР. В Минобразования и науки внесено представление об устранении нарушения закона, а уголовное дело передано в ГСБЭП», — проинформировали в Генпрокуратуре.