Пытки в Караколе. Мужчину заставляли взять на себя кражу пшеницы и грабеж

Заключенного в ИВС Каракола Петра Алексеенко, обвинившего милиционеров в пытках, не переводят в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Общественного объедиения «Вентус» Камиль Рузиев.

По его данным, по решению суда Алексеенко должен был содержаться в СИЗО № 3 города Каракола. Однако мужчина до сих пор в ИВС.

Его били кулаками, душили до потери сознания, заставляли взять вину на себя.

«Алексеенко обвиняют в краже пшеницы и грабеже. Вчера нам удалось добиться проведения судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники ИВС не хотели пропускать медиков скорой помощи. Они ссылались на распоряжение начальника ОВД Жениша Жоробекова. Только после того как нам пришлось обратиться в прокуратуру, к заключенному пустили врачей», — рассказал Камиль Рузиев.