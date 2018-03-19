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Происшествия

Били противогазом. В Караколе милиционеров обвиняют в пытках

Заключенный ИВС ОВД города Каракола 32-летний Петр Алексеенко, получивший телесные повреждения, жалуется на пытки. Об этом сообщило общественное объединение «Вентус».

На видео, опубликованном в социальной сети Facebook, потерпевший рассказал, что 15 марта его избили оперативные сотрудники ОВД города Каракола.

«Били противогазом. Требовали, чтобы я признался в краже, которую я не совершал. Мне сказали, если я сделаю так, как они говорят, они отпустят меня», — говорит Петр Алексеенко.

Мать пострадавшего Галина Алексеева сообщила, что ее сын Петр является инвалидом II группы, несмотря на это, его оставили под стражей.

«На сына напали двое неизвестных. 15 марта в дома ворвались двое неизвестных, они взломали дверь, схватили его и увезли в УВД Иссык-Кульской области. На следующий день его посетили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток, взяли у сына заявление. Это заявление мы с правозащитниками отнесли в прокуратуру Иссык-Кульской области. Заместитель прокурора Шатенов распорядился оказать Петру помощь, однако ничего не сделали. Позже правозащитник Камиль Рузиев вызвал «скорую» в ИВС. Медики обследовали Петра, оказали медицинскую помощь и составили Стамбульский протокол», — заявила Галина Алексеева. 
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