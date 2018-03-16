В городе Ош посетитель магазина избил продавцов мебельного магазина. Видео инцидента появилось на канале Youtube.

В видеосюжете видно, что мужчина заходит в магазин с ребенком и нападает на одного из продавцов. Еще несколько минут идет словесная перепалка и вновь завязывается драка.

На втором видео, распространенном в Интернете, женщина, находившаяся рядом с посетителем магазина забирает ноутбук, стоявший на столе у продавцов.

В УВД Оша ИА «24.kg» подтвердили факт драки. Однако, по их данным, с заявлением в милицию пока никто не обращался.

«Драка произошла в одном из мебельных магазинов Ошского района южной столицы. Так как с заявлением в милицию никто не обратился, в настоящий момент устанавливается личность того, кто напал на продавцов», — прокомментировали в УВД.