На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош накануне примерно в 22.40 сошла снежная лавина объемом 2,5 миллиона кубометров. Трасса полностью закрыта.

По данным пресс-службы МЧС, закрыт проезд через посты «Сосновка», «Отмок» и «Арал».

На место происшествия выехал заместитель министра ЧС Давлетбек Алимбеков и 20 спасателей. Привлечена инженерная техника для расчистки трассы от снега.

На постах «Сосновка» Жайылского района и «Арал» Токтогульского района устанавливают пункты обогрева и питания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.