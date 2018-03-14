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Происшествия

Дорогу Бишкек — Ош закрыли из-за лавины

На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош накануне примерно в 22.40 сошла снежная лавина объемом 2,5 миллиона кубометров. Трасса полностью закрыта.

По данным пресс-службы МЧС, закрыт проезд через посты «Сосновка», «Отмок» и «Арал».

На место происшествия выехал заместитель министра ЧС Давлетбек Алимбеков и 20 спасателей. Привлечена инженерная техника для расчистки трассы от снега.

На постах «Сосновка» Жайылского района и «Арал» Токтогульского района устанавливают пункты обогрева и питания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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