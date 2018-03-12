Жестокое избиение восьмилетней девочки. Милиция возбудила уголовное дело

По факту избиения восьмилетней девочки УВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Чуйской области.

Уточняется, что в больницу ребенка доставили врачи «Скорой помощи» в ночь с 10 на 11 марта.

«Известно, что девочка проживает в селе Маевка Аламудунского района. В ночь на 11 марта она поступила в детскую больницу. Медики сообщили о пациентке в милицию. В ОВД Октябрьского района Бишкека данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений. Расследование дела по территориальности передано в УВД Аламудунского района. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью», — проинформировали в УВД Чуйской области.